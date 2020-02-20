نورلاند: الأطراف الليبية توافق على استئناف محادثات (5+5)

قال سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى ليبيا ريتشارد نورلاند، إن حكومة الوفاق والجيش الوطني، قررا استئناف محادثات اللجنة العسكرية (5+5)، ضمن المسار العسكري الذي أقره مؤتمر برلين.

وذكرت السفارة الأميركية لدى ليبيا، بصفحتها في فيسبوك، الخميس، “يشيد السفير نورلاند بقرار بحكومة الوفاق والجيش الوطني الليبي باستئناف محادثات لجنة 5 + 5 في جنيف”.

وأضافت السفارة أن نورلاند تحدث بعد لقائه مع قائد الجيش الوطني المشير خليفة حفتر يوم الثلاثاء، مع رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج الأربعاء لتقديم قراءة كاملة لهذا الاجتماع ومناقشة آفاق التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار، مشيرة إلى أن السفير والسراج اتفقا على عقد اجتماع قريبا.

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