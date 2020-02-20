الإعلام الحربي: أسّر 5 عناصر من الوفاق في طرابلس اليوم -اسماء

طرابلس 20 فبراير 2020 (وال)- أعلنت شعبة الإعلام الحربي التابع للقيادة العامة للقوات المسلحة الخميس، أسّر عدد من قوات الوفاق في العاصمة طرابلس.

وقالت شعبة الإعلام الحربي – عبر صفحته في فيسبوك – إن عملية الأسّر تمت بعد نجاح عملية محكمة قامت بها وحدات القوات المسلحة بمحور الرملة ظهر اليوم الخميس، تحديدًا بمحيط مدرسة طارق، استطاعت القبض وأسّر عدد 5 من عناصر المليشيات من الجنسية الليبية.

وأضافت شعبة الإعلام الحربي أن العناصر الذين تم أسرهم هم:

1 . عمر محمد القمودي العمر 20 سنة، من مدينة الزاوية تابع لمجموعة الإرهابي أبو عبيدة الزاوي، آمر مليشيا الزاوية بمحور الرملة.

2 . محمد قليوان العمر 18 سنة، تابع لمليشيا 166 بإمرة محمد الحصان بمحور الرملة.

3 . المنتصر بالله محمد الجقندي العمر 21 سنة، تابع لمليشيا كتيبة فرسان جنزور بمحور الرملة.

4 . عبد المجيد محمد المزوغي العمر 18 سنة، تابع لمليشيا 55 مجموعة معمر الضاوي بمحور الرملة.

5 . خليفة مسعود العجيلي العمر 23 سنة، تابع لمجموعة مليشيا العمو الفار من العجيلات والمطلوب للعدالة بمحور الرملة. (وال- طرابلس) ر ت

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