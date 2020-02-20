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الإعلام الحربي: أسّر 5 عناصر من الوفاق في طرابلس اليوم -اسماء

تم النشر منذُ 7 ساعات
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مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال
وكالة الانباء الليبية وال
مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال

طرابلس 20 فبراير 2020 (وال)- أعلنت شعبة الإعلام الحربي التابع للقيادة العامة للقوات المسلحة الخميس، أسّر عدد من قوات الوفاق في العاصمة طرابلس.

وقالت شعبة الإعلام الحربي – عبر صفحته في فيسبوك – إن عملية الأسّر تمت بعد نجاح عملية محكمة قامت بها وحدات القوات المسلحة بمحور الرملة ظهر اليوم الخميس، تحديدًا بمحيط مدرسة طارق، استطاعت القبض وأسّر عدد 5 من عناصر المليشيات من الجنسية الليبية.

وأضافت شعبة الإعلام الحربي أن العناصر الذين تم أسرهم هم:

1 . عمر محمد القمودي العمر 20 سنة، من مدينة الزاوية تابع لمجموعة الإرهابي أبو عبيدة الزاوي، آمر مليشيا الزاوية بمحور الرملة.

2 . محمد قليوان العمر 18 سنة، تابع لمليشيا 166 بإمرة محمد الحصان بمحور الرملة.

3 . المنتصر بالله محمد الجقندي العمر 21 سنة، تابع لمليشيا كتيبة فرسان جنزور بمحور الرملة.

4 . عبد المجيد محمد المزوغي العمر 18 سنة، تابع لمليشيا 55 مجموعة معمر الضاوي بمحور الرملة.

5 . خليفة مسعود العجيلي العمر 23 سنة، تابع لمجموعة مليشيا العمو الفار من العجيلات والمطلوب للعدالة بمحور الرملة. (وال- طرابلس) ر ت

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وكالة الانباء الليبية وال

وكالة الانباء الليبية وال

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تعليق

  • فروخ كلب… ولا تقولولي صغار ولا كرنكاطي… مادامهم فوق الـ 18 سنة فهما بلغوا سن الرشد ويتعاملوا معاملة الكبار وياكلوا الجلد على ظهورهم هالصعاليك الأوباش الأنجاس… واللي يثبت تورطه في قتل مدنيين ولّا تعذيبهم ولّا خطفهم لازم ينعدم فوراً بلا رحمة… خلي البلاد تنظف من هالنجاسات والفيروسات الضارة.

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