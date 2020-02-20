الزايدي يقف على آخر استعدادات اللجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية

أجرى وزير الحكم المحلي بالحكومة الليبية عادل الزايدي زيارة تفقدية للجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية، للوقوف على آخر استعداداتها من النواحي اللوجستية والفنية والإدارية، وذلك تمهيدا للبدء في الانتخابات البلدية.

وعلى هامش الزيارة، أكد الوزير أنه لم يعد هناك أي سبب أو عائق أمام اللجنة للبدء في العملية الانتخابية، بعد استكمال التجهيزات وإنهاء مرحلة الإعداد، وأن ما يفصلها عن إعلان الموعد الفعلي هو الاجتماع مع رئيس مجلس الوزراء لتحديد الأولوية في اختيار البلديات التي ستجرى بها الانتخابات.

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