القمامة تزيد أوجاع الكهرباء في طرابلس

أعلنت الشركة العامة للكهرباء، إيقاف محطة جنوب طرابلس إثر تكدس القمامة وحرقها، ما تسبب في تطاير الأبخرة والرماد وغلق فتحات مصفيات الهواء (الفلاتر).

وأكدت الشركة في بيان نشرته بصفحتها في “فيسبوك”، أنها اضطرت إلى إيقاف المحطة عن العمل للمحافظة على معداتها، وبذلك يفقد الإنتاج أكثر من 400 ميغاوات مما يفاقم العجز بتوليد الطاقة وزيادة ساعات طرح الأحمال في حال عدم الاستجابة لطلب الشركة بنقل القمامة إلى مكان بديل حفاظًا على سلامة العاملين ووحدات الإنتاج بالمحطة.

وطالب البيان، كافة الجهات الاعتبارية بتحمل مسؤولياتها والتعاون الجاد والمثمر لإيجاد الحلول لموضوع تكدس القمامة بمحيط محطة جنوب طرابلس.

وأشارت الشركة إلى أن جهودها في تحسين خدماتها والمحافظة على استقرار الشبكة الكهربائية، تذهب أدراج الرياح نتيجة المعوقات التي تعانيها الشركة، والافتقار إلى البيئة المناسبة للعمل وما تسببه من مشاكل صحية للعاملين بها خاصة الأمراض المرتبطة بالجهاز التنفسي.

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