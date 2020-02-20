اخبار ليبيا الان

القمامة تزيد أوجاع الكهرباء في طرابلس

تم النشر منذُ 7 ساعات
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أعلنت الشركة العامة للكهرباء، إيقاف محطة جنوب طرابلس إثر تكدس القمامة وحرقها، ما تسبب في تطاير الأبخرة والرماد وغلق فتحات مصفيات الهواء (الفلاتر).

وأكدت الشركة في بيان نشرته بصفحتها في “فيسبوك”، أنها اضطرت إلى إيقاف المحطة عن العمل للمحافظة على معداتها، وبذلك يفقد الإنتاج أكثر من 400 ميغاوات مما يفاقم العجز بتوليد الطاقة وزيادة ساعات طرح الأحمال في حال عدم الاستجابة لطلب الشركة بنقل القمامة إلى مكان بديل حفاظًا على سلامة العاملين ووحدات الإنتاج بالمحطة.

وطالب البيان، كافة الجهات الاعتبارية بتحمل مسؤولياتها والتعاون الجاد والمثمر لإيجاد الحلول لموضوع تكدس القمامة بمحيط محطة جنوب طرابلس.

وأشارت الشركة إلى أن جهودها في تحسين خدماتها والمحافظة على استقرار الشبكة الكهربائية، تذهب أدراج الرياح نتيجة المعوقات التي تعانيها الشركة، والافتقار إلى البيئة المناسبة للعمل وما تسببه من مشاكل صحية للعاملين بها خاصة الأمراض المرتبطة بالجهاز التنفسي.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك