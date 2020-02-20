مباحثات روسية ألمانية حول الوضع في ليبيا

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن نائب وزير الدفاع الروسي بحث الوضع في ليبيا مع السفير الألماني لدى روسيا.

وبينت الوزارة أن نائب وزير الدفاع الروسي أليكسندر فومين، بحث مع السفير الألماني لدى روسيا الاتحادية، غيزا أندرياس فون غاير، تطورات الوضع الأمني في ليبيا وسوريا بحسب سبوتنيك.

وجاء في بيان لوزارة الدفاع الروسية أن الجانبين تبادلا وجهات النظر حول الوضع في مجال الحد من الأسلحة، وتطرقا إلى قضايا التعاون العسكري وكذلك تطورات الوضع الميداني في كل من سوريا وليبيا.