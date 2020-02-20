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سلامة: المباحثات العسكرية أنجزت تبادلا للأسرى

تم النشر منذُ 7 ساعات
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

أعلن المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة أن المباحثات العسكرية الأمنية المعروفة بلجنة 5+5  أنجزت تبادلا للأسرى.

وبين سلامة لقناة العربية أن آلية العقوبات المتفق بشأنها في مؤتمر برلين قُدمت لمجلس الأمن موضحا أن خروقات الهدنة تهدد مسار برلين

وقال المتحدث باسم بعثة الأمم المتحدة لدى ليبيا جلت العلم، إنه تم استئناف المحادثات غير المباشرة التي تجرى في جنيف بإشراف المنظمة الدولية حسبما نقلت صحيفة الشرق الأوسط.

وكان المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج، أعلن الثلاثاء، تعليق مشاركته في المحادثات العسكرية التي تجرى في جنيف بسبب قصف ميناء طرابلس.

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بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

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