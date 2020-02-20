رئيس الحكومة يتابع آلية استئناف إنشاء مستشفى الجمهورية ببنغازي

بحث رئيس الحكومة عبد الله الثني اليوم آلية استئناف العمل بإنشاء مستشفى الجمهورية في بنغازي، بعد قطع العلاقات مع تركيا التي كانت ستنفذ المشروع، وذلك خلال اجتماعه مع مدير عام المستشفى فتحية العريبي، بحضور رئيس المجلس التسييري للبلدية، ومدير الإدارة الفنية والمشروعات ببلدية بنغازي.

مديرة المستشفى قالت إن كافة المواصفات الخاصة بالمستشفى تم الاتفاق على توريدها من بلد المنشأ مباشرة وأن معظمها أوروبية، مشيرة إلى أن مفاوضات بدأت تجرى حاليا مع شركات بلغارية لتنفيذ المشروع بدلا من الجانب التركي، لافتة إلى أن بناء المستشفى سيكون مشرفا لمدينة بنغازي ولائقا بحجم تضحياتها.

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