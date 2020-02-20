«تعليم الوفاق» تعتمد مواصفات الامتحان النهائي للشهادة الإعدادية

اعتمد وكيل وزارة التعليم بحكومة الوفاق، عادل جمعة، اليوم الخميس نتائج أعمال اللجنة التربوية المكلفة بوضع المواصفات الفنية للامتحان النهائي لشهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي (الشهادة الإعدادية).

وقال جمعة في بيان، إن هذا الإجراء اتخذته الوزارة مضطرة؛ نتيجة لتعثر بداية العام الدراسي، وللظروف الأمنية الصعبة التي تمر بها البلاد، والتي عرقلت بشكل كبير انتظام العملية التعليمية وتسببت في تذبذب تنفيذ الخطة الدراسية في أكثر من منطقة، ولا سيما العاصمة طرابلس، إلى جانب الرغبة في مساعدة الطلاب على معرفة الموضوعات التي يجب التركيز عليها أكثر في الامتحانات.

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وفيما يخص تقليص المقررات الدراسية، لفت الوكيل إلى تخويل مكاتب التفتيش التربوي بالمناطق لإنجاز أعمال التقليص وفق ظروف كل مراقبة تعليم، على أن تتولى ذلك لجنة فنية مختارة وفق الخبرة والكفاءة تتكون من معلمين ومفتشين وخبراء مواد.

وأوضح أن ما سيتم تقليصه في المقررات الدراسية لن يتجاوز ما نسبته 25% وفق رؤية تربوية تراعي تسلسل الموضوعات ولا يخل بجوهر العملية التعليمية ولا يتعارض والأهداف التربوية المرسومة لكل مقرر.

وكان مدير مصلحة التفتيش والتوجيه التربوي، الدكتور علي المهنكر، كلف مديري مكاتب ووحدات التفتيش للبدء في أعمال التقليص والحذف وفق ظروف كل مراقبة تعليم.

وأوضح المهنكر أن أسئلة الامتحان النهائي للعام الدراسي الجاري ستتضمن عشرة أسئلة اختيارية فى جميع المواد، وسيكون الاختيار ليس من إجابات متعددة لكل سؤال فقط، ولكن الاختيار من بين الأسئلة نفسها.

وأشار إلى أن المواصفات تبين توزيع عدد الأسئلة على الموضوعات، وكذلك توزيعها على مستويات القياس المعرفية، لافتا إلى عمل الوزارة جاهدة هذا العام لتلافي الوقوع في أي أخطاء بأسئلة الامتحانات النهائية كما حدث في السنوات الماضية، وستضمن الوزارة بأن يكون عدد الأسئلة مناسبًا للزمن المحدد للإجابة.

وفي السياق ذاته، قال مدير عام مركز المناهج التعليمية والبحوث التربوية، الدكتور الطاهر حبيب، إن المركز سيعمم مواصفات الامتحان النهائي وفق الأوزان النسبية على جميع مراقبات التعليم بالبلديات ومكاتب التفتيش التربوي لبدء العمل وفقا لما جاء فيها.

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