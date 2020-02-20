كلية الصحة العامة بالعجيلات تنظم الأسبوع العلمي

يتواصل بمدينة العجيلات الأسبوع العلمي الذي تنظمه كلية الصحة العامة، تحت شعار “التعليم المستمر يحقق رؤيتنا”.

ويتضمن الأسبوع ورش عمل وندوات ومعارض تستهدف أعضاء هيئة التدريس بكل كليات المدينة، والباحثين والطلاب والأكاديميين، حيث يهدف الأسبوع العلمي إلى نشر ثقافة المعرفة العلمية وتنمية الوعي العلمي بين المشاركين، وتعزيز دور أعضاء هيئة التدريس في تقديم المنفعة للجميع من خلال الدراسات والأبحاث.

وستكون من أهم مواضيع ورش العمل خلال الأسبوع، منهجية البحث العلمي، وطريقة توصيف المقررات الدراسية وفق مركز ضمان الجودة الليبي.

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