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بوابة إفريقيا الإخبارية/ طرابلس |

20 February, 2020

أعلنت الشركة العامة للكهرباء توقف محطة جنوب طرابلس عن العمل وفقد يزيد عن 400 ميجاوات.

وبين المكتب الإعلامي للشركة العامة للكهرباء أنه جرى إيقاف المحطة بسبب تكدس للقمامة واحتراقها ما تسبب في تطاير الأبخرة والرماد وغلق فتحات مصفيات الهواء (الفلاتر) كما أن هذا الوضع يؤثر على العاملين بالمحطة حيث أن هذا الدخان يسبب مشاكل صحية للعاملين.

وأكدت الشركة أنها اضطرت لإيقاف المحطة عن العمل للمحافظة على معداتها موضحا أن ذلك يؤدي لفقد ما يزيد عن 400 ميجاوات مما يفاقم العجز في عمليات توليد الطاقة وزيادة ساعات طرح الأحمال في حال عدم الاستجابة لطلب الشركة بنقل القمامة إلى مكان بديل حفاظًا على سلامة العاملين ووحدات الانتاج بالمحطة .

ودعت الشركة الجهات الاعتبارية لتحمل مسؤولياتها والتعاون الجاد والمثمر لإيجاد الحلول الناجعة لموضوع تكدس القمامة بمحيط محطة جنوب طرابلس.