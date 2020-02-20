سلامة لـ«العربية»: طرفا اللجنة العسكرية يعدان مسودة لوقف مستدام لإطلاق النار

أكد مبعوث الأمم المتحدة رئيس بعثتها للدعم في ليبيا، غسان سلامة أن طرفي اللجنة العسكرية الليبية المشتركة (5+5) الممثلين عن حكومة الوفاق الوطني والقيادة العامة «يعملان الآن على إعداد مسودة لوقف مستدام لإطلاق النار»، وفق ما نشرته قناة «العربية» عبر موقعها على الإنترنت.

وأعلن سلامة في مقابلة مع قناتي «العربية» و«الحدث»، اليوم الخميس «إحراز تقدم في مسألة إبعاد المعارك والمظاهر المسلحة عن المناطق الآهلة بالسكان في ليبيا»، كما أكد أن المباحثات الليبية المشتركة في جنيف «أنجزت اليوم اتفاقاً لتبادل الأسرى، وهو إنجاز تم إدراجه في الاتفاقية التي تم التوصل إليها اليوم».

وقال سلامة إن قرار استئناف اجتماعات اللجنة العسكرية الليبية المشتركة في جنيف «كان ليبيا»، بعد يوم من إعلان حكومة الوفاق تعليق مشاركتها في الاجتماعات على خلفية اعتراضها على قصف ميناء طرابلس من قبل القوات التابعة للقيادة العامة.

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وأوضح أن موقف الأمم المتحدة «يشدد على عدم توسيع رقعة القتال والخروقات في ليبيا لتشمل المرافق العامة»، مشيرا إلى أن بعثة الأمم المتحدة «تتابع الخروقات المتعلقة بتوريد الأسلحة» إلى طرفي القتال.

واعتبر سلامة أن خروقات الهدنة في ليبيا «تهدد مسار برلين» الذي اعتمد خلال مؤتمر دولي عقد على مستوى القمة في العاصمة الألمانية يوم 19 يناير الماضي، لافتا إلى أن آلية فرض عقوبات على من يخرق حظر السلاح إلى ليبيا المتفق عليها في مؤتمر برلين باتت بيد مجلس الأمن.

ووصف رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا الأزمة التي تعيش البلاد بأنها «أزمة ثقة بدرجة كبيرة»، معتبرا أن التقدم الذي أحرز في المباحثات العسكرية الجارية اليوم في جنيف «يعبّر عن ثقة الأطراف الليبية في جدية الأمم المتحدة».

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كان سفير الولايات المتحدة لدى ليبيا أعلن في وقت سابق اليوم استئناف اجتماعات اللجنة العسكرية المشتركة في جنيف، مشيدا بقرار طرفيها، وفق ما نشرته السفارة الأميركية عبر صفحتها على «فيسبوك».

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