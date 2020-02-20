مشروع إنشاء مستشفى الجمهورية ببنغازي على طاولة الحكومة

بنغازي-العنوان

بحث رئيس مجلس الوزراء بالحكومة الليبية اليوم الخميس آلية استئناف العمل بإنشاء مستشفى الجمهورية بنغازي، الذي كان قد أعلن عن تنفيذه في سبتمبر 2019 في مدة لا تتجاوز الثمانية أشهر.

وناقش الثني بمكتبه في ديوان مجلس الوزراء في بنغازي آلية استئناف العمل بإنشاء مستشفى الجمهورية بنغازي بعد قطع العلاقات مع تركيا التي كانت ستنفذ المشروع، حيث اجتماعا بالخصوص مع مدير عام المستشفى الدكتورة فتحية العريبي، بحضور رئيس المجلس التسييري لبلدية بنغازي المهندس الصقر عمران بوجواري، ومدير مكتب المشروعات بالبلدية المهندس أسامة الكزة.

وأوضحت العريبي، خلال الاجتماع، أن كافة المواصفات الخاصة بالمستشفى قد تم الاتفاق على توريدها من بلد المنشأ مباشرة ومعظمها أوروبية ووفقا لأعلى المواصفات.

وقالت، “إن كافة الأقسام بالمستشفى هي من أشرفت على تحديد الاحتياجات والشركات الموردة لها وفقا لآخر ما توصلت إليه التقنية في هذا الشأن”.

وأشارت إلى أن مشروع تركيب المستشفى الذي كان سيستغرق ثمانية أشهر توقف نتيجة للعدوان التركي على ليبيا.

وأكدت العريبي، أن مفاوضات بدأت تجري حاليا مع شركات بلغارية لتنفيذ المشروع بدلا عن الجانب التركي، لافتة إلى أن بناء المستشفى سيكون مشرفا لمدينة بنغازي ولائقا بحجم تضحياتها.

وشدد الثني، على ضرورة الإسراع في استئناف العمل بالمشروع خدمة للمدينة وأهلها وتخفيفا للأعباء على بقية المستشفيات التي تعاني تكدسا في المرضى، مؤكدًا أن ميزانية المستشفى التي خصصت للمشروع ورصدت له ماتزال موجودة لهذا الغرض.