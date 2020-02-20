سلامة يؤكد إحراز تقدم في مباحثات اللجنة العسكرية الليبية المشتركة بعد استئنافها

جنيف-العنوان

رأى مبعوث الأمم المتحدة الخاص لليبيا غسان سلامة، اليوم الخميس، إن الأزمة في ليبيا هي أزمة “ثقة بدرجة كبيرة”، مشيرًا إلى إحراز تقدم في مباحثات اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 في جنيف.

وأشار سلامة، في مقابلة مع قناتي “العربية” و”الحدث” اليوم الخميس، إلى أن إحراز تقدم في المباحثات العسكرية الجارية اليوم في جنيف يعبّر عن ثقة الليبيين في جدية الأمم المتحدة، حسب قوله.

وقال سلامة إن قرار استئناف المباحثات “كان ليبياً”، وذلك بعدما كانت حكومة الوفاق قد علقت مشاركتها فيها الثلاثاء وعادت عن قرارها اليوم الخميس.

وكشف أن وفدي الجيش الوطني الليبي وحكومة الوفاق يعملان الآن على إعداد مسودة لوقف مستدام لإطلاق النار.

وأعلن سلامة، إحراز تقدم في مسألة إبعاد المعارك والمظاهر المسلحة عن المناطق الآهلة بالسكان في ليبيا، كما أكد أن المباحثات الليبية المشتركة في جنيف أنجزت اليوم اتفاقاً لتبادل الأسرى، وهو إنجاز تم إدراجه في الاتفاقية التي تم التوصل إليها اليوم.

وأوضح سلامة، أن موقف الأمم المتحدة يشدد على عدم توسيع رقعة القتال والخروقات في ليبيا لتشمل المرافق العامة، مؤكداً أن البعثة الأممية تتابع الخروقات المتعلقة بتوريد الأسلحة.

واعتبر سلامة، أن الخروقات للهدنة في ليبيا تهدد “مسار برلين” الذي اعتمد خلال القمة التي انعقدت الشهر الماضي في العاصمة الألمانية.

وقال إن آلية فرض عقوبات على من يخرق حظر السلاح إلى ليبيا، والتي تم الاتفاق عليها في مؤتمر برلين، باتت بيد مجلس الأمن.