السفير الأمريكي يشيد باستئناف محادثات اللجنة العسكرية الليبية بجنيف

أخبار ليبيا 24 – سياسة

أشاد سفير الولايات المتحدة في ليبيا ريتشارد نورلاند، بقرار حكومة الوفاق الوطني والقوات المسلّحة العربية الليبية باستئناف محادثات اللجنة العسكرية الليبية “5+5” في جنيف.

وذكرت السفارة الأمريكية في ليبيا، أن نورلاند تحدث مع المشير خليفة حفتر عقِب لقائه معه يوم الثلاثاء، وتحدّث مع رئيس الوزراء فائز السراج أمس الأربعاء، لتقديم قراءة كاملة للاجتماع ومناقشة آفاق التوصل لوقف دائم لإطلاق النار.

وأشارت السفارة، بحسب ما نشرت على صفحتها الرسمية في “فيسبوك” اليوم الخميس، إلى أن اتفق السفير الأمريكي ورئيس حكومة الوفاق فائز السراج اتفقا على عقد اجتماع جديد قريبًا.

وكان المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني قد أعلن أمس الأربعاء، تعليق مشاركته في محادثات اللجنة العسكرية 5+5، احتجاجا على قصف ميناء طرابلس من قبل قوات الجيش الليبي التي استهدفت باخرة أسلحة وذخائر قادمة من تركيا.

يشار إلى أن بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا قد أعلنت انطلاق الجولة الثانية من المحادثات العسكرية الثلاثاء الماضي في جنيف، وذلك ضمن الحوار الليبي التي ترعاه الأمم المتحدة لحل الأزمة الليبية.

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