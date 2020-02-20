تفاصيل انتشار قطعان جمال في شوارع طرابلس ليلة الأربعاء

فوجيء سكان مدينة طرابلس، ليلة الأربعاء، بعدد من الرعاة يسوقون جمال، أثناء إخراجها من وسط طرابلس، وكان بعضها يحاول البحث عن طعام على جانب الطريق.

وأوضح تاجر محلي، أن الجمال غادرت ميناء بطرابلس وسيقت على طول الطريق السريع المؤدي غربا إلى مدينة الزاوية، على بعد نحو 45 كيلو مترا، حيث وصلت صباح يوم الخميس 20 فبراير، مضيفا أن إجمالي عدد الجمال 3000 جمل، قامت مجموعة محلية مسلحة سرقت 125 جملا أثناء مرورها عبر منطقة جنزور بطرابلس، وفقاً لـ “مونت كارلو” الدولية

وروى، أن رجل أعمال من الزاوية اشترى الجمال بعدما علم برخص سعرها في أستراليا، حيث أفادت تقارير إعلامية أسترالية بأن السلطات تعدم آلاف الإبل التي بدأت البحث عن مياه نادرة في مناطق سكنية.

وتابع: “كانت الإبل تُنقل عادة إلى مدينة الزاوية على متن شاحنات، لكن ونظرا لعدم توفر أي منها قرر مالكها نقلها سيرا خوفا من تعرض الميناء للقصف”