الرئاسي: هذا ما جرى في لقاء أردوغان بالسراج

متابعات – بوابة إفريقيا الإخبارية |

20 February, 2020

أفاد المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، مساء الخميس، بأن لقاء الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، برئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج، تناول التشاور والتنسيق بين تركيا وحكومة الوفاق، تجاه تطورات الأزمة الليبية سياسيًا وعسكريًا.

وكان قد استقبل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الخميس، رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق ،فائز السراج في إسطنبول ،في حين ذكرت وسائل إعلام تركية ،إن اللقاء جرى في قصر دولمه بهتشة الرئاسي.