احتراق خزان غاز بطرابلس إثر إصابته بقذيفة

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط، الخميس، إصابة خزان للغاز المسال تابع لشركة البريقة لتسويق النفط، بمستودعات طريق المطار في طرابلس، إثر سقوط قذيفة الأربعاء، الأمر الذي تسبب في احتراقه.

وأوضحت المؤسسة في بيان، أن الخزان كان شبه فارغ، وأن الحادث لم ينتج عنه أي خسائر في الأرواح، إلا أنّه تسبب في أضرار مادية.

وأكدت المؤسسة أنها قامت بإخلاء كامل المستودع منذ الشهر الماضي، نتيجة ارتفاع حدة الاشتباكات جنوب العاصمة بين قوات الجيش الوطني والمجموعات المسلحة التابعة لحكومة الوفاق.

وقال رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله، مُعلقا على الحادثة، “نحن نشاهد منشآت قطاع النفط والغاز تُدمّر أمام أعيننا يومًا بعد يوم. هذه جريمة جديدة بحق الشعب الليبي الذي لا يزال يعاني، بينما تحاول قوى أجنبية تنفيذ أجنداتهم في بلدنا. يجب ألاّ تمر تلك الجرائم من دون عقاب.”

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