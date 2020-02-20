مؤسسة النفط: خسائر إقفال النفط تقارب الملياري دولار

متابعات – بوابة إفريقيا الإخبارية |

20 February, 2020

أصدرت المؤسسة الوطنية للنفط، مساء الخميس، نشرة بشأن تبعات إقفال إنتاج النفط، وأهابت بجميع المواطنين التعامل مع هذا التقرير باعتباره المصدر الوحيد للمعلومات الدقيقة والمحدثة، محذرة مما وصفته بـ “حملات التضليل الإعلامي فيما يتعلق بالوضع الحالي للوقود”

ونشرت المؤسسة الوطنية للنفط أحدث الأرقام المتعلّقة بمستودعات المناطق الوسطى والشرقية والجنوبية، إضافة إلى الشحنات القادمة، وذلك حتى يتمكّن المواطنون من الاطلاع على مدى توفر الوقود في مناطقهم، وفق البيان.

وأكدت المؤسسة استمرارها في توفير المحروقات في المناطق الشرقية والوسطى بكميات كافية لسد احتياجات النقل ومتطلبات المواطنين، مضيفة: “تستعد ناقلة غاز طهي للتفريغ في ميناء بنغازي، فيما وصلت ناقلة ديزل صباح اليوم وسوف تستعد للتفريغ لاحقا. ويتم تزويد مدينة طبرق وبقية المناطق الشرقية مباشرة من مدينة بنغازي”

وأشارت المؤسسة الوطنية للنفط، إلى أن إنتاج النفط والغاز في تراجع كبير نتيجة لتردّي الأوضاع الأمنية في مختلف أنحاء ليبيا، ممّا تسبب بدوره في تعطيل عمليات الامداد والنقل. وتؤكد المؤسسة الوطنية للنفط تراجع إنتاج النفط نتيجة للإقفالات التي طالت الموانئ وخطوط الأنابيب.

وجددت المؤسسة الوطنية للنفط دعواتها إلى إنهاء الإقفالات والسماح لها باستئناف عمليات الإنتاج فوراً.

وبينت: “بلغ الإنتاج 122,424 برميل في اليوم بحلول يوم الخميس، وتسبّب هذا الانخفاض القسري في معدلات الإنتاج والذي فرضته الاقفالات في خسائر مالية كبيرة تجاوزت مبلغ مليار دولار أمريكي لتصل إلى 1,857,677,138 دولار أمريكي”

وتابعت: “سُمح لناقلة البنزين “أنوار ليبيا” بالدخول مجدّدا إلى ميناء طرابلس البارحة، وذلك بعد أن اضطرّت الناقلة الى المغادرة الثلاثاء الماضي، بسبب القذائف الصاروخية التي استهدفت الميناء.

وأدانت المؤسسة الوطنية للنفط، خلال البيان، قيام شركات التوزيع في المناطق الجنوبية بزيادة سعر الوقود وبيعه بأكثر من عشرة أضعاف سعره العادي، وتدعو تلك الشركات الى الالتزام بالأسعار المتفق عليها، بحسب ما ذكرت المؤسسة.