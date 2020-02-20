معـاون رئيس مصلحة الجوازات: الجوازات المطبوعة ستصل تباعا ستوزع في أقرب وقت

أخبار ليبيا24- خاص

قال معـاون رئيس مصلحة الجوازات والجنسية وشـؤون الأجانب بالمنطقة الشرقية عميد حمدي العبيدي إن الجوازات المطبوعة ستصل تباعا وسيتم توزيعها في اقرب وقت ممكن.

وأضاف العبيدي في تصريح لـ”أخبار ليبيا24″ أنه تم وضع خطة عمل لسرعة وصول الجوازات المطبوعة وذلك بالتنسيـق مـع شـركة بـريد لتـسهيل خـدمة استـلام الجـوازات الجـاهزة للمنطقـة الشـرقية .

وتفقد معـاون رئيس مصلحة الجوازات آلية تـوزيع الجـوازات المطبوعـة على الفـروع والمكـاتب والأقسـام بالمنطقـة الشـرقية لسرعة تسليمها للمواطنين وفق الضوابط المتعارف عليها .

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من اخبار ليبيا 24