الإعلام الحربي: مقاتلات سلاح الجو التابعة للجيش الليبي تستهدف رتلا من قوات الوفاق في وادي زمزم جنوب مصراتة

شعبة الإعلام الحربي: مقاتلات سلاح الجو التابعة للجيش الوطني الليبي تستهدف رتلا تابعاً لقوات الوفاق في وادي زمزم جنوب مدينة مصراتة .
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الهدنه كلام فارغ الكل متعطش لمواصله الحرب والكل لديه طموح في انهاء الصراع لصالحه ولكن في أعتقادي أن الجيش هو الاقرب لتحقيق النصر بالنظر للنجاحات التي حققها في حربه علي انصار الشنيعه انصار الشر في بنغازي وحربه علي داعش وأنصار الشنيعه في درنه وحربه علي عصابات الرئاسي وحربه علي عصابات الجضران في الهلال النفطي وحربه في الجنوب في الوقت الذي نجد فيه الجبهه المقابله للجيش كل حروبها التي خاضتها هي حروب خاسره حرب فقر ليبيا خسرتها مليشيات مصراته وأرتدت علي اعقابها مهزومه مدحوره حرب الشروق خسرتها ونري أن نصرها علي داعش في سرت نصر باهت كونه جاء بصواعد ليست صواعد المليشيات الليبيه حيث كانت امريكا تقصف في داعش من الجو وفرقة النخبه البريطانيه تقصف في داعش من علي الارض والفرقه الايطاليه حتي لم تغيب جهد في قصف داعش من الارض ثم آخيرا آتت مليشيات البنيان المفشوش تآتي في بدور ضئيل في معركة تحرير سرت ثم نجدها تنسب الانتصار لها
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