طقس ليبيا: توقعات الاحوال الجوية ليومي الجمعة والسبت

توقع خبراء الارصاد في تقرير عن حالة الطقس في ليبيا ليومي الجمعة والسبت ان تشهد أجواء غائمة جزئيًا الى كليًا على مناطق الشمال مع تكاثر للسحب الممطرة على مناطق الجبل الأخضر وأقصي الساحل الشرقى يوم الجمعة واحتمال سقوط امطار متفرقة وتكون جيدة يوم السبت نتيجة تأثر مناطق الشمال الشرقي بمنخفض جوي مصحوب بتبريد في طبقات الجو العليا.

وبحسب التقرير فإن منخفض جوي شرق البحر المتوسط يصل امتداده نحو ليبيا برياح شمالية وتكاثر للسحب على فترات.

واشار التقرير إلى أن فعالية المنخفض ضعيفة الى محدودة واحتمال سقوط رخات متفرقة من المطر بطول المناطق الساحلية ، واحتمال ان تكون متوسطة بمناطق الجبل الاخضر وساحل طبرق.

ووفقا للتقرير يكون الطقس غائم جزئيا الى كليا على مناطق الشمال بصفة عامة، وبمناطق الوسط والجنوب طقس قليل السحب ومستقر.

فيما تكون الحرارة دون تغيير كبير وتبقى معتدلة بمعظم المناطق سواء الشمالية او الجنوب ، وتسجل انخفاض نسبي بالمدن الجبلية الشرقية والغربية، بحسب التقرير.

وافاد التقرير أن الطقس يميل للبرودة خلال الليل والصباح الباكر خاصة بالمرتفعات والدواخل والجنوب.

وذكر أن التقرير أن تاثيراً محدوداً للمنخفض الجوي ويتركز باقصى الساحل الشرقي، التوقعات لاتشير الى تغييرات كبيرة خلال الاسبوع القادم ليظل الطقس في الغالب مستقر .

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