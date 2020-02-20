اخبار ليبيا الان

ترامب يمدد الطواريء على الأصول الليبية عاما إضافيا

تم النشر منذُ 3 ساعات
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

متابعات – بوابة إفريقيا الإخبارية |

20 February, 2020

قرر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تمديد حالة الطوارئ الوطنية فيما يتعلق بليبيا عاما إضافيا، من أجل منع تحويل أصول البلاد، وفق قوله.

وقال ترامب: “قررنا أنه من الضروري مواصلة حالة الطوارئ الوطنية فيما يتعلق بليبيا، كما أن العقوبات المفروضة على ليبيا لمنع المزيد من زعزعة الاستقرار فيها”.

وأضاف ترامب، في رسالة إلى الكونغرس: “لا يزال الوضع في ليبيا يشكل تهديدا غير عادي، وغير طبيعي بالنسبة للأمن القومي والسياسة الخارجية للولايات المتحدة الأمريكية”.

وتابع “نحن بحاجة إلى حماية تحويل الأصول أو غيرها من الإساءات من قبل أشخاص يعيقون المصالحة الوطنية الليبية”

وكانت إدارة الرئيس الأمريكي السابق، باراك أوباما، قد أصدرت في فبراير 2011، أمرا تنفيذيا برقم 13566، الذي جمدت فيه الأصول الليبية.

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا

عن مصدر الخبر

بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك