لجنة أزمة الوقود تطمئن المواطنين بتوفره بكميات كافية

طمأنت لجنة أزمة الوقود، خلال اجتماعها الخميس بطرابلس ،المواطنين بتوفره بكميات كافية ، وبعدم وجود أي مشكلة في التزود بالوقود داخل مدينة طرابلس وضواحيها.

وأكدت اللجنة وجود ناقلة أنوار أفريقيا، والتي تقوم بتفريغ حمولتها اليوم وعلى متنها 34 مليون لتر وقود ، بالإضافة لوجود ناقلتين أخريين موجودتين في رصيف ميناء طرابلس البحري تستعدان لإفراغ حمولتهما.

وبحسب المكتب الاعلامي بوزارة الداخلية فان الاجتماع عقد برئاسة رئيس لجنة أزمة الوقود”محمد فتح الله” ، وبحضور أعضاء اللجنة مندوبي شركات التزود بالوقود .