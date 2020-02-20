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لجنة أزمة الوقود تطمئن المواطنين بتوفره بكميات كافية

تم النشر منذُ ساعتين
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

طمأنت لجنة أزمة الوقود، خلال اجتماعها  الخميس بطرابلس ،المواطنين بتوفره بكميات كافية ، وبعدم وجود أي مشكلة في التزود بالوقود داخل مدينة طرابلس وضواحيها.

وأكدت اللجنة وجود ناقلة أنوار أفريقيا، والتي تقوم بتفريغ حمولتها اليوم وعلى متنها 34 مليون لتر وقود ، بالإضافة لوجود ناقلتين أخريين موجودتين في رصيف ميناء طرابلس البحري تستعدان لإفراغ حمولتهما.

وبحسب المكتب الاعلامي بوزارة الداخلية فان الاجتماع عقد برئاسة رئيس لجنة أزمة الوقود”محمد فتح الله” ، وبحضور أعضاء اللجنة مندوبي شركات التزود بالوقود .

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بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

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