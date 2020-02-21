الوفاق تطالب سكان الوطية وصرمان والعجيلات وصبراته بطرد الجيش الليبي

متابعات – بوابة إفريقيا الإخبارية |

21 February, 2020

قالت غرفة العمليات المشتركة بالمنطقة الغربية التابعة لرئاسة أركان الوفاق، في بيان مساء الخميس، إنها شاهدت تحشيدات وتحركات للجيش الليبي في قاعدة الوطية والعجيلات وصبراته وصرمان.

ونبهت الغرفة، خلال البيان الذي نشرته عبر الحساب الرسمي لـ “عملية بركان الغضب” على تويتر، سكان المدن المذكورة بأن عليهم تجنيب مدنهم ويلات الحرب، مطالبة إياهم بطرد قوات الجيش ومنعهم من التواجد بينهم.

واختتم البيان: “إن قوات الوفاق على استعداد تام للقضاء على هذه العصابات إذا تفاقم الخطر، وعلى جميع المواطنين التعاون معنا”