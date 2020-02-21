طبي طبرق يجري عمليات كبرى لاستئصال أورام الرئة

أخبار ليبيا24- خاص

يستضيف مركز طبرق الطبي ورشة عمل بقسم جراحة الصدر بعد وصول الاستشاري مصطفى البرجو الذي سيجري عملية جراحية كبرى ومعقدة لاستئصال أورام بالرئة لعدد من الحالات.

وأجرى البرجو أولى هذه العمليات لمريض يبلغ من العمر 70 سنة من مدينة طبرق كان لديه فتق بالحجاب الحاجز.

قال مدير مركز طبرق الطبي فرج الجالي”لأخبار ليبيا 24″ إن العمليات الجراحية سوف تستمر خلال هذا الأسبوع بالمركز لعدد من الحالات المرضية من مختلف مدن ليبيا.

وأضاف الجالي أن هذه العمليات تأتي ضمن برنامج توطين العلاج بالمركز وبدعم من وزارة الصحة بالحكومة الليبية.

وفي ذات السياق أكد مدير المركز أن المركز الطبي قد تمكن من إجراء عدد 36 عملية قسطرة قلبية تشخيصية ناجحة خلال عام 2020 لمرضى من مختلف مدن ليبيا.

وأكد الجالي أن عمليات القسطرة كانت بحضور الزائر الاستشاري إدريس البشاري وبمشاركة كافة الأطقم الطبية المشاركة من أطباء وتمريض وفنيين.

وأشار إلى أن إجراء العمليات بدأ بعد صيانة الجهاز الذي قدم الكثير خلال الأعوام الماضية من إجراء عدد كبير من العمليات الذي يفوق 1000 عملية وكانت من مدن طبرق ودرنة وأمساعد وشحات والبيضاء والقيقب والمرج وبنغازي.

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