مطالبة روسية بتنسيق أوروبي أممي إزاء حظر توريد السلاح لليبيا

دعت “ماريا زاخاروفا” المتحدثة باسم وزارة خارجية روسيا، الاتحاد الأوروبي أن ينسق مع مجلس الأمن الدولي حول طريقة نشر العملية العسكرية الخاصة بالسيطرة على موضوع حظر الأسلحة المفروض على ليبيا.

ونقلت وكالة سبوتنيك الروسية عن زاخاروفا قولها : “ننطلق من حقيقة أنه يجب على الاتحاد الأوربي ومن يقومون بتطوير العملية العسكرية تنسيق طريقة نشرها، أو على الأقل مناقشة شكلها، مع مجلس الأمن الدولي”.

وقرر مجلس الاتحاد الأوروبي،في وقت سابق، إنشاء بعثة بحرية وجوية جديدة للاتحاد الأوروبي من أجل ليبيا للسيطرة على الحظر المفروض على الأسلحة، مشيراً إلى أنها ستراقب بشكل رئيسي الجزء الشرقي من الساحل الليبي، الذي تأتي منه الأسلحة.

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