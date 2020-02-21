نشاط مصلحة المطارات بالحكومة الليبية

شرعت مصلحة المطارات التابعة للحكومة الليبية بتوزيع معدات صيانة لكل المطارات التابعة لها وتستمر في توريد ما تبقى من التجهيزات، حسب احتياجات كل مطار .

وجاء في الصفحة الرسمية للمصلحة أنه سيتم في الأيام المقبلة توزيع سرائر فردية ومراتب وأغطية لكل المطارات وتسليمها للموظفين الذين تتطلب طبيعة عملهم الحراسة الليلة والمبيت بالمطارات.

ويأتي توزيع المعدات والحاجيات في إطار توفير الإمكانيات للمطارات ولوازم التشغيل، حيث أكدت إدارة المصلحة بأنها – بدعم من رئيس الحكومة الليبية ورئيس الهيئة العامة المواصلات والنقل- مستمرة في توفير احتياجات المطارات .

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