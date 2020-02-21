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سلاح الجو الليبي يضرب رتلاً مسلحاً للوفاق في وادي زمزم

تم النشر منذُ ساعة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أعلنت شعبة الإعلام الحربي التابعة للقيادة العامة للجيش الوطني فجر اليوم أن طائرات سلاح الجو التابعة للقوات المسلحة للجيش الوطني استهدفت رتلاً مسلحاً تابعاً لتشكيلات قوات الوفاق، -المدعوم من تركيا حسب ماجاء في منشور للشعبة في صفحتها الرسمية.

وأضافت الشعبة أن ضربات سلاح الجو نُفِذت في منطقة وادي زمزم الواقعة جنوبي بلدتي أبوقرين والقداحية، ولم ترد عن الشعبية أي احصائية للخسائر في طرف التشكيلات المسلحة.

وتحدثت منصات لمدونين محسوبين على الجيش الوطني -من جانبها- عن استنفار كبير داخل مصراتة بعد قصف سلاح الجو للرتل المذكور وأن الوضع محتقن داخل المدينة مع خروج سيارات إسعاف بأعداد كبيرة.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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