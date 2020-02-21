سلاح الجو الليبي يضرب رتلاً مسلحاً للوفاق في وادي زمزم

أعلنت شعبة الإعلام الحربي التابعة للقيادة العامة للجيش الوطني فجر اليوم أن طائرات سلاح الجو التابعة للقوات المسلحة للجيش الوطني استهدفت رتلاً مسلحاً تابعاً لتشكيلات قوات الوفاق، -المدعوم من تركيا حسب ماجاء في منشور للشعبة في صفحتها الرسمية.

وأضافت الشعبة أن ضربات سلاح الجو نُفِذت في منطقة وادي زمزم الواقعة جنوبي بلدتي أبوقرين والقداحية، ولم ترد عن الشعبية أي احصائية للخسائر في طرف التشكيلات المسلحة.

وتحدثت منصات لمدونين محسوبين على الجيش الوطني -من جانبها- عن استنفار كبير داخل مصراتة بعد قصف سلاح الجو للرتل المذكور وأن الوضع محتقن داخل المدينة مع خروج سيارات إسعاف بأعداد كبيرة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية