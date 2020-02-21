رئيس أركان الجيش يجتمع بالأجهزة الأمنية بمطار بنينا

عقد رئيس الأركان العامة للجيش الوطني الفريق عبدالرازق الناظوري أمس الخميس في مقر الرئاسة، اجتماعا بالأجهزة والإدارات الأمنية والخدمية العاملة في مطار بنينا الدولي بمدينة بنغازي ووقف على الحالة العامة داخل المطار.

ويأتي هذا الاجتماع – حسب ماذكر المركز الإعلامي للرئاسة – في إطار متابعة رئيس الأركان للمواقع الحيوية المهمة، حيث قدم المعنين بالإجتماع طرحاً تناول طبيعة العمل وما يعترضه من صعوبات يلزم تذليلها .

ورشح الاجتماع عن اتفاق على الخطة العامة لسير العمل داخل المطار فيما شدد الناظوري على ضرورة تحقيق الضبط العام،في العمل المناط بالأجهزة المعنية المكلفة بإنفاذ القانون داخل المطار والتأكيد على معاقبة المخالفين بأقصى العقوبات والتنسيق والتعاون والتكامل الأمني فيما بين الأجهزة والإدارات العاملة داخل المطار على النحو الذي يحفظ لكل جهة إختصاصها النوعي وتذليل كل الصعوبات أمام المسافر وتوفير كل ما يلزم من الخدمات له وإحترامه الإحترام الكامل.

كما أكد “الناظوري” على عزمه الاستمرار في متابعة المواقع الحيوية المهمة والعمل على تسخير كل الجهود اللازمة في حفظ وصيانة أمن المنافذ والمطارات استناداً لما لهذه التدابير والإجراءات من أهمية قصوى كواجهة للبلد ومرفق يعد حلقة وصل مع العالم .

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