“تعليم الوفاق”: دورات منهجية مجانية لدعم طلبة الشهادتين

قال وكيل وزارة التعليم بحكومة الوفاق “عادل جمعة”، إن وزارة التعليم عاكفة هذه الأيام عبر اجتماعات متواصلة للتنسيق بين التفتيش والتوجيه التربوي مع مراقبات التعليم في البلديات لضمان الشروع في الدورات المنهجية المجانية لطلبة الشهادتين الإعدادية والثانوية مع بداية الفصل الدراسي الثاني، دعماً للطلبة ومساعدتهم على إجراء الامتحانات في ظروف حسنة- حسب ما نقلته الصفحة الرسمية للوزارة.

وأوضح مدير مصلحة التفتيش التربوي “علي المهنكر” –من جانبه- بأن مكاتب ووحدات التفتيش التربوي تعمل جاهدة مع مراقبات التعليم من أجل انطلاق هذه الدورات في الوقت المحدد لها بعد اختيار مفتشين ومعلمين متميزين لتنفيذ هذه الدورات وتحديد المواد المستهدفة ومواعيد انطلاقها وسيعلن لاحقاً عن تفاصيلها في كل مراقبة تعليم من حيث المكان والزمان .

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