اخبار ليبيا الان

“تعليم الوفاق”: دورات منهجية مجانية لدعم طلبة الشهادتين

تم النشر منذُ 38 دقيقة
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

قال وكيل وزارة التعليم بحكومة الوفاق “عادل جمعة”، إن وزارة التعليم عاكفة هذه الأيام عبر اجتماعات متواصلة للتنسيق بين التفتيش والتوجيه التربوي مع مراقبات التعليم في البلديات لضمان الشروع في الدورات المنهجية المجانية لطلبة الشهادتين الإعدادية والثانوية مع بداية الفصل الدراسي الثاني، دعماً للطلبة ومساعدتهم على إجراء الامتحانات في ظروف حسنة- حسب ما نقلته الصفحة الرسمية للوزارة.

وأوضح مدير مصلحة التفتيش التربوي “علي المهنكر” –من جانبه- بأن مكاتب ووحدات التفتيش التربوي تعمل جاهدة مع مراقبات التعليم من أجل انطلاق هذه الدورات في الوقت المحدد لها بعد اختيار مفتشين ومعلمين متميزين لتنفيذ هذه الدورات وتحديد المواد المستهدفة ومواعيد انطلاقها وسيعلن لاحقاً عن تفاصيلها في كل مراقبة تعليم من حيث المكان والزمان .

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك