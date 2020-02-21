تقارب روسي إيطالي “من أجل ليبيا”

نقلت وكالة آكي الإيطالية للأنباء عن سفير روسيا لدى إيطاليا “سيرغي رازوف”،قوله إن روسيا مستعدة لتبني خطوات مشتركة مع إيطاليا بشأن استقرار الوضع في ليبيا.

وأضاف “رازوف”، خلال ندوة إيطالية روسية انتظمت في مدينة ميلانو، أن بلاده تتفهم اهتمام إيطاليا باستقرار الأوضاع في ليبيا وستستمر الاتصالات بين روسيا وإيطاليا للوصول إلى نفس الهدف.

واستبعد مراقبون في وقت سابق صعوبة احتمال تقارب أكثر بين الروس والايطاليين بخصوص الملف الليبي لاسيما حسب قوانين الاتحاد الأوروبي وحلف الناتو ، فيما رأى آخرون أن مايجمع الطرفين ويقارب الرؤى مستجدات التدخل التركي والاتفاقية البحرية المثيرة للجدل الموقعة بين أردوغان والسراج بشأن ثروات شرق المتوسط.

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