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تقارب روسي إيطالي “من أجل ليبيا”

تم النشر منذُ 4 ساعات
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

نقلت وكالة آكي الإيطالية للأنباء عن سفير روسيا لدى إيطاليا “سيرغي رازوف”،قوله إن روسيا مستعدة لتبني خطوات مشتركة مع إيطاليا بشأن استقرار الوضع في ليبيا.

وأضاف “رازوف”، خلال ندوة إيطالية روسية انتظمت في مدينة ميلانو، أن بلاده تتفهم اهتمام إيطاليا باستقرار الأوضاع في ليبيا وستستمر الاتصالات بين روسيا وإيطاليا للوصول إلى نفس الهدف.

واستبعد مراقبون في وقت سابق صعوبة احتمال تقارب أكثر بين الروس والايطاليين بخصوص الملف الليبي لاسيما حسب قوانين الاتحاد الأوروبي وحلف الناتو ، فيما رأى آخرون أن مايجمع الطرفين ويقارب الرؤى مستجدات التدخل التركي والاتفاقية البحرية المثيرة للجدل الموقعة بين أردوغان والسراج بشأن ثروات شرق المتوسط.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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