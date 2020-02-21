تشديد إيطالي على منع دخول السلاح لليبيا جواً وبحراً وبرا

قال وزير خارجية ايطاليا، لويجي دي مايو، إنه من أجل التوصل لوقف دائم لإطلاق النار في ليبيا، فمن الضروري منع دخول السلاح جواً وبحراً وبراً للبلاد.

ونقلت وكالة آكي للأنباء تنويه “دي مايو، خلال أجابته على أسئلة أعضاء مجلس الشيوخ الإيطالي، بأن الاتحاد الأوروبي وافق على مهمة جوية-بحرية جديدة ترتكز على احترام حظر توريد السلاح الذي تفرضه الأمم المتحدة على ليبيا.

وقال إن وزراء الاتحاد الأوروبي اتفقوا يوم الاثنين على أن عمليةة صوفيا لا تستطيع تلبية مهمة منع دخول الأسلحة إلى ليبيا، علاوةً على وقف المزيد من عمليات التحرك المحتمل للمهاجرين شمالاً انطلاقاً من ليبيا وانتشار الإرهاب في الأراضي الليبية، من هنا فالحاجة ملحة للتوصل لوقف إطلاق النار، مايستوجب منع دخول الأسلحة جواً وبحراً وبراً إلى هناك.

وتابع دي مايو أنهم للقيام بذلك أنشأو مهمة جديدة، بتفويض حصري يسير في اتجاه منع دخول الأسلحة، من خلال المراقبة الجوية والبحرية ، وأيضاً بعد موافقة الأطراف الليبية، مراقبة الحدود البرية، ومواصلة تدريب خفر السواحل الليبي والمضي قدماً لتحقيق أهداف التصدي لمهربي البشر.

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