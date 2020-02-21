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بالصور: ضبط أغذية منتهية الصلاحية في أسواق غريان

تم النشر منذُ ساعتين
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مصدر الخبر / بوابة الوسط
بوابة الوسط
مصدر الخبر / بوابة الوسط

أعلن المجلس البلدي غريان «ضبط كميات كمية من المواد الغذائية منتهية الصلاحية في أسواق ومحلات البلدية».

ونشر المجلس عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أمس الخميس، صورا لمخبوزات فاسدة وأيضا مياه غازية ومعلبات غير صالحة للاستخدام الآدمي.

جاء ذلك في إطار حملة فرع الحرس البلدي غريان لتطبيق المعايير والشروط الصحية والقانونية للسلع الغذائية والدوائية داخل الحدود الإدارية للبلدية.

وأشار البيان إلى غلق ثلاث صيدليات تعمل بلا ضوابط ولا تتوافر بها شروط مزاولة المهنة، منوها باستمرار الحملة بالتعاون مع كل الأجهزة الأمنية والضبطية.

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بوابة الوسط

بوابة الوسط

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تعليق

  • للاسف هناك اعداد كبيره من الليبين قطعوا علاقتهم و صلاتهم مع الله سبحانه و تعال علنا و بدون استحياء زي هالمخانب الغشاشين و زي الخونه اللي يبوا يبيعوا ليبيا. و زي الكلاب الضاله

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