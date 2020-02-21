مبادرة أهلية لصيانة روضة الخلود في هون

تضافرت جهود عدد من الأهالي في مبادرة لصيانة روضة الخلود في مدينة هون بمجهوداتهم الذاتية وجاءت هذه الخطوة إيمانا من أهالي المدينة بأهمية مرحلة رياض الأطفال التي تعد من المراحل التعليمية المهمة لصقل وتنمية مهارات التعلم لدى الأطفال .

وتعاني روضة الخلود في هون من تهالك في البنية التحتية وضعف الإمدادات المائية والتوصيلات الكهربائية التي وصلت لدرجة إقفال دورات المياه التي يستخدمها أطفال الروضة مادفع أعضاء مجلس الآباء إلى اتخاذ قرار البدء بحملة تطوعية أهلية تقام خلال أسبوعي العطلة النصف سنوية استغلالا لتوقف الدراسة.

وتجاوب مع هذه المبادرة عديد المواطنين وأصحاب المحال التجارية وبعض المقاولين بالمشاركة الفعلية والسريعة في إجراء عملية الصيانة اللازمة لهذه الروضة وتم تجميع مبلغ مائة دينار من أولياء الأمور، كما تم استجلاب فصلين متنقلين لإجراء عملية التوسعة لتقليل الازدحام إضافة إلى تحوير الساحة الأمامية لتكون أكثر اتساعا وملاءمة لحركة الأطفال وألعابهم وتجهيز مسرح خارجي لاستخدامه في الحفلات والمهرجانات الدراسية بالروضة .

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