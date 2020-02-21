حفتر: على الاتحاد الأوروبي منع تدفق الأسلحة والمرتزقة لليبيا

طالب قائد الجيش الليبي، خليفة حفتر، الاتحاد الأوروبي بالاضطلاع بدوره في مراقبة تدفق الأسلحة والمرتزقة السوريين والأتراك الإرهابيين الذين يتم نقلهم لطرابلس عبر تركيا.

وقال حفتر، في تصريحات لوكالة سبوتنيك الروسية، “الجيش الليبي لا يعارض تسيير دوريات لدول الاتحاد الأوروبي على خطوط التماس لمراقبة وقف إطلاق النار، لا بد للاتحاد الأوروبي أن يضطلع بدوره في مراقبة تدفق الأسلحة والمرتزقة السوريين والأتراك الإرهابيين الذين يتم نقلهم لطرابلس عبر تركيا، ونحن نؤيد وجود دوريات أوروبية بحرية تمنع تركيا من الاستمرار في نقل الأسلحة والمرتزقة لطرابلس”.