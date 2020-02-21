متنزه جديد بصرمان على مساحة تفوق 25 ألف متر مربع

افتتح بمدينة صرمان متنزه الأرض الخضراء العائلي الترفيهي بمنطقة سيدي مخلوف لخدمة سكان المدينة ويمتد متنزه الأرض الخضراء في مدينة صرمان بمساحاته الخضراء الطبيعية وبعدد من الألعاب الترفيهية والمرافق الخدمية والمقاهي حيث أقيمت احتفالية بالمتنزه بحضور عدد من الشخصيات بالمدينة.

ويحتوي المتنزه على ألعاب للمراحل العمرية من 8-12 سنة في مرحلته الولى على أن تستمر أعمال التطوير به وسيفتح بابه أمام الزوار من الساعة الثانية بعد الظهر وحتى العاشرة مساء في دوامه الشتوي على ان يتم تغيير المواعيد مع دخول الصيف.

وقال مالك المشروع محمد بوشعفة لـ 218 أن المشروع يهدف إلى إدخال الفرحة والبهجة على الأطفال وتخفيف الضغط النفسي والاجتماعي عن العائلات بالمدينة في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها الأطفال من انتشار السلاح والحروب.

وقدم خلال حفل الافتتاح المشروبات للضيوف كما جرى استعراض للأحصنة العربية وتقديم عدد من المسابقات الترفيهية والثقافية.

وتعد هذه الخطوة بادرة على تحسن الأوضاع الأمنية واستقرارها بالمدينة وخطوة تدل على عودة مظاهر الحياة إلى طبيعتها ليحصل الأطفال على بيئتهم الطبيعية التي توفر لهم التنشئة الصحيحة وتتيح لهم تطوير مواهبهم.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية