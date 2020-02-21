ندوة حول تطوير الخدمات الطبية بصبراتة

أقيمت في مركب تليل السياحي بمدينة صبراتة ندوة حول تطوير الخدمات الطبية.

وانطلقت الندوة برعاية مجموعة غالية الدوائية وعدد من الشركات المتخصصة في الأدوية وبتنظيم من مستشفى صبراتة التعليمي وتطرقت إلى وضع خطة عمل للعام الجاري 2020 لتلبي كافة احتياجات المواطنين.

وحضر الندوة مدير مستشفى صرمان التعليمي ومديرو الإدارات والأقسام، كما ألقيت العديد من الكلمات، وتم عرض إحصائيات المستشفى للعام الماضي في عدد من الأقسام، كما تم تكريم عدد من مديري الإدارة والعناصر الطبية المتميزة خلال السنة الماضية إضافة إلى إحالة مقترح لتطوير الخدمات الطبية وتفعيل عدد من الأقسام التي لم تفعل بعد.

وتم في ختام الندوة تنظيم حلقة نقاش وفتح باب الاقترحات بشأن تطوير الخدمات الطبية وبحث آلية حلحلة الصعوبات التي تواجه المستشفى.

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