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حفتر يحدد شروط وقف إطلاق النار في ليبيا

تم النشر منذُ ساعة واحدة
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

حدد قائد الجيش الليبي خليفة حفتر، اليوم الجمعة، شروط وقف إطلاق النار في العاصمة طرابلس.

وقال حفتر، في تصريحات صحافية، “وقف إطلاق النار هو نتيجة لتحقق جملة من الشروط…. وهي تكمن في إخراج المرتزقة السوريين والأتراك، ووقف تركيا لنقل الأسلحة لطرابلس، والقضاء على المجموعات الإرهابية، وتفكيك المليشيات وتسليم أسلحتها، والتوافق على حكومة وطنية تملك قرارها وذات أرضية دستورية يرتضيها الشعب الليبي، ويفترض أن الهدنة وجدت للوصول لتحقيق هذه الشروط، وعند تحقق ذلك فقط يمكن الحديث عن وقف إطلاق النار والذي كما قلنا هو نتيجة لزوال أسباب إطلاق النار التي ذكرناها”.

وفي السياق أكد حفتر، أن تركيا وحكومة السراج تستغلان الوقف المؤقت لإطلاق النار لنقل أعداد كبيرة من المرتزقة والجنود الأتراك والأسلحة لطرابلس، قائلا “صبرنا بدأ ينفد حيال الخرق المتكرر للهدنة من قبل عصابات ومرتزقة أردوغان والسراج وعدم الوفاء بالتعهدات ببرلين. والقوات المسلحة تقيم الوضع بطرابلس وتتواصل مع كل الاطراف الدولية، وهي جاهزة لكل الاحتمالات ما لم يقم المجتمع الدولي ودول برلين بتحمل المسؤوليات تجاه الاحتلال التركي لبلادنا”.

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بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

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  • المنتصر دائما يفرط شروطه وعبيد السلطان العثمانلى ان لم يقبلوا الشروط فعليهم الاستتلام او الانتحار

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  • هكذا تكون الرجال تفعل المستحيل من آجل رفعة الوطن ورخاء المواطن فأن القادم في أعتقادي مالم أكون مخطئ فرأيي يقبل الصواب وهو قابل ايضا للخطأ ولكن المؤشرات والدلائل تشير الي انه سيكون الغد بعد أنتصار الجيش هو الأفضل والفارق كبير عما مضي هذا اذاما تركتنا الدول المسيطره علي القرار العالمي وتدعي انها أمم العالم المتحده ولكن القرار الفاعل في تلك الامم هو لخمسه او سته دول وباقي دول العالم تبع لهم اقول اذا ما تركتنا الدول الاستعماريه وشأننا ويجب ان لا تتدخل تلك الدول وتعين عملاء لها في ليبيا ليس لديهم أنتماء لليبيا اللهم أنهم يحملون الجنسيه الليبيه الي جانب حنينهم الدائم لآوصولهم التركيه لقد بحثت الدول الاستعماريه في اجتماعات الصخيرات عن خصوصيه معينه في الليبيين المجتمعين هناك عن من هم الاكثر استعدادا ليكونوا عملاء للغرب الاستعماري في حكومة ليبيا الجديده فاعد ليون القائمه بمن لديهم أستعداد لان يكون خدم وحراس علي مصالحه الغرب في ليبيا تبدا القائمه بالاكثر استعداد ثم الاقل منه فالأقل وقد جاء علي رأس القائمه فائز السراج ومن معه فلم يخيب ظن الغرب في عملاءه الجدد في ليبيا فقد قاموا بيما طُلِبّ منهم علي أكمل وجه ولا داعي لأعدد لكم مساوئ ما افرزته أجتماعات الصخيرات عملاء للغرب من حملة الجنسيه الليبيه

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