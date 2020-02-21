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تخريج أكثر من 80 طالبا بجامعة صبراتة

تم النشر منذُ 56 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

نظمت كلية الهندسة صبراتة احتفالية بمدرج أسد الصحراء لتخريج مجموعة من طلبة وطالبات كلية الهندسة

وتضمنت فعاليات الحفل تكريم الطلاب المتفوقين من كلية الهندسة كما شهد منح الشهادات لكامل الدفعة، في مرحلة حصاد سنوات من الدراسة والتعب والكد، لحظات انتظرها الطلاب طويلا لتكون نهاية مرحلة التعلم وبداية حقيقية لهم في معترك سوق العمل ليبدؤوا مسيرة البناء والإعمار وليحصدوا ثمار دراستهم

وحضر الحفل عدد من أعضاء هيئة التدريس بالجامعة ولفيف من أولياء أمور الخريجين بالكلية، وألقيت العديد من الكلمات التي أثنت على الخريجين كما تخلل الحفل عرض مرئي لتأسيس كلية الهندسة عام 1991 وعرض مرئي للأقسام العلمية بالكلية ليكون ذلك خير دليل على أن ليبيا لن تتعثر وستواصل مسيرة الإعمار والبناء والتطوير.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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