متابعة الاستعدادات لانطلاق انتخابات البلديات

قام وزير الحكم المحلي في الحكومة الليبية عادل الزايدي بزيارة تفقدية إلى مقر اللجنة المركزية للانتخابات للوقوف على آخر الاستعدادات اللوجستية والفنية والإدارية.

وعقد الزايدي اجتماعا مع رئيس وأعضاء اللجنة التي يترأسها المستشار جمال عبد الشفيع في مدينة البيضاء، بحضور الضابط المكلف من وزارة الداخلية لمتابعة الشؤون الأمنية العميد بو عجيله سالم.

وأوضح الوزير اكتمال التجهيزات للبدء بالعملية الانتخابية عقب الانتهاء من مرحلة الإعداد، مشيرا إلى أن تحديد موعد الانتخابات سيتم الاتفاق عليه مع رئيس الحكومة الليبية وتحديد الأولوية لاختيار البلديات التي ستجرى فيها الانتخابات.

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