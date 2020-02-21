التشديد على إنفاذ القانون داخل مطار بنينا الدولي

بحث رئيس الأركان العامة بالجيش الوطني الفريق عبدالرازق الناظوري مع الأجهزة والإدارات الأمنية والخدمية العاملة بمطار بنينا الدولي سير العمل بالمنفذ

جاء ذلك خلال اجتماع عقد في مقر رئاسة الأركان العامة وتم خلاله الاطلاع على الحالة العامة داخل المطار من خلال ماقدم من المعنين بالاجتماع من طرح تناول طبيعة العمل ومايعتريه من صعوبات يلزم تذليلها.

وشدد الناظوري على ضرورة تحقيق الضبط العام وإنفاذ القانون داخل هذا المرفق وتذليل كل الصعوبات أمام المسافر وتوفير أقصى مايلزم من الخدمات لهم.

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