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التشديد على إنفاذ القانون داخل مطار بنينا الدولي

تم النشر منذُ 28 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

بحث رئيس الأركان العامة بالجيش الوطني الفريق عبدالرازق الناظوري مع الأجهزة والإدارات الأمنية والخدمية العاملة بمطار بنينا الدولي سير العمل بالمنفذ

جاء ذلك خلال اجتماع عقد في مقر رئاسة الأركان العامة وتم خلاله الاطلاع على الحالة العامة داخل المطار من خلال ماقدم من المعنين بالاجتماع من طرح تناول طبيعة العمل ومايعتريه من صعوبات يلزم تذليلها.

وشدد الناظوري على ضرورة تحقيق الضبط العام وإنفاذ القانون داخل هذا المرفق وتذليل كل الصعوبات أمام المسافر وتوفير أقصى مايلزم من الخدمات لهم.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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