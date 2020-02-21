ترامب يمدد العقوبات المفروضة على عائلة القذافي وشركاه

قرر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تمديد العقوبات المفروضة على عائلة القذافي وشركائه عاما إضافيا.

وبعث ترامب خطابا إلى الكونغرس الأمريكي، يؤكد فيه قرار تمديد حالة الطوارئ الوطنية لعام إضافي، من أجل منع تحويل أصول البلاد، موضحا أن الوضع في ليبيا يشكل تهديدا غير عادي، وغير طبيعي بالنسبة للأمن القومي والسياسة الخارجية للولايات المتحدة الأمريكية.

وشدد ترامب على الحاجة إلى حماية تحويل الأصول أو غيرها من الإساءات من قبل أشخاص يعيقون المصالحة الوطنية الليبية، بما في ذلك عائلة القذافي وشركاؤه،مبينا أن العقوبات المفروضة على ليبيا تأتي لمنع المزيد من زعزعة الاستقرار.

وكانت إدارة الرئيس الأمريكي السابق، باراك أوباما، قد أصدرت قرارا في فبراير 2011، يحوي أمرا تنفيذيا يجمد أصول القذافي مع عائلته وشركائه وكبار المسؤولين في النظام السابق.

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