مكالمة هاتفية من سلامة تعيد السراج لمفاوضات جنيف

كشف المبعوث الأممي لدى ليبيا غسان سلامة، عن فحوى “مكالمة هاتفية” أجراها ليل الأربعاء الخميس مع رئيس حكومة الوفاق فايز السراج، لإقناع الأخير بالعودة للمشاركة في مفاوضات جنيف.

وأوضح سلامة، إنه قام بإبلاغ السراج “بأهمية عدم إضاعة الوقت الثمين والمضي في جنيف”، مشيرا إلى أن “عدم الاستفادة من الزخم الدولي الحالي الذي أوجده مؤتمر برلين في يناير والذي أعقبه تبني قرار مجلس الأمن الدولي في 12 فبراير، سيكون بالنسبة إليه خطيئة مميتة”.

وأكد سلامة، الذي نجح أمس الخميس في إعادة حكومة الوفاق إلى طاولة المحادثات في جنيف، أن مهمته “صعبة جداً” إنما “ليست مستحيلة”، قائلا “لطالما قيل لي إن مهمتي مستحيلة، لكني لم أعتبرها يوما كذلك. اليوم الذي أخلص فيه إلى أن رؤيتي جد مستحيلة، لن أكون بينكم”.

وتابع سلامة “في الوقت الراهن أعتقد أن مهمتي ممكنة، أنا لا أقول إنها سهلة. إنها صعبة جدا، لكنها ممكنة”، مؤكدا أنه “سعيد جدا” بمعاودة الوفدين العمل “بعزم أكبر من أجل التوصل لاتفاق”.

وأوضح المبعوث الأممي، الذي يتولى التفاوض مع الوفدين على حدة، أن المفاوضات التي يشارك فيها قائدان عسكريان رفيعان “هي مفاوضات تقنية إنما حيوية”، مشدداً على أهمية نجاحها.

وقال سلامة، الذي سيلتقي السراج الإثنين في جنيف، إنه “على العكس من المفاوضات المباشرة التي أجريت على المستوى العسكري، المفاوضات السياسية أشبه بطاولة مستديرة يدلي فيها كل طرف بموقفه”.

وكان المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، قد أعلن، الثلاثاء، تعليق مشاركته في المحادثات العسكرية التي تجرى في جنيف.