ليبيا.. هل من ضمانات للعودة إلى المفاوضات؟

تستضيف عزيزة واصف في هذه الحلقة من “ضيف اليوم” رئيس تحرير مجلة “شؤون ليبية” رشيد خشانة، للوقوف على آخر مستجدات المفاوضات الليبية الحالية الرامية إلى حل النزاع، وتأثير انسحاب فايز السراج من هذه المفاوضات، بالإضافة إلى تصريحات خليفة حفتر الأخيرة. فما هو الوضع الإقليمي الآن؟ وما مصير “مؤتمر برلين”؟ وماذا حل بالمسار الروسي- التركي؟
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اخبار ليبيا - فرانس 24
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