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السعودية: عبرنا عن قلقنا من إرسال تركيا أعدادا كبيرة من المرتزقة إلى ليبيا

تم النشر منذُ 7 ساعات
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مصدر الخبر / موقع سبوتنيك الروسي
موقع سبوتنيك الروسي
مصدر الخبر / موقع سبوتنيك الروسي

قال وزير الخارجية السعودية، الأمير فيصل بن فرحان، إن المملكة سوف تستمر في دعم الجهود السياسية لحل الأزمة في ليبيا.

واستكر الوزير في تصريحات نقلها موقع قناة “العربية” السعودية، التدخل التركي في الدلة الليبية قائلا “عبرنا عن قلقنا من إرسال تركيا أعدادا كبيرة من المرتزقة إلى ليبيا”.

يتبع…

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موقع سبوتنيك الروسي

موقع سبوتنيك الروسي

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