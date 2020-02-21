السعودية: عبرنا عن قلقنا من إرسال تركيا أعدادا كبيرة من المرتزقة إلى ليبيا

قال وزير الخارجية السعودية، الأمير فيصل بن فرحان، إن المملكة سوف تستمر في دعم الجهود السياسية لحل الأزمة في ليبيا.

واستكر الوزير في تصريحات نقلها موقع قناة “العربية” السعودية، التدخل التركي في الدلة الليبية قائلا “عبرنا عن قلقنا من إرسال تركيا أعدادا كبيرة من المرتزقة إلى ليبيا”.

وزير الخارجية السعودي: عبرنا عن قلقنا من إرسال تركيا أعدادا كبيرة من المرتزقة إلى ليبيا #العربية_عاجل https://t.co/a1vIGVFnOW — العربية عاجل (@AlArabiya_Brk) February 21, 2020

يتبع…