انطلاق الملتقى الوطني للشباب في طرابلس

أقيم أمس الخميس بمقر الرابطة الوطنية للشباب في طرابلس مراسم حفل افتتاح الملتقى الوطني للشباب الليبي 2020 بحضور عدد من المهتمين والمشاركين.

وشارك رئيس الهيئة العامة للسياحة في حكومة الوفاق خيضر بشير مالك، في فعاليات الافتتاح وأشار في كلمة ألقاها بالمناسبة إلى أهمية الملتقى الذي يجسد في معانيه السامية وحدة شباب ليبيا شرقا وغربا وشمالا وجنوبا، والذين تقاطروا للمشاركة في هذا الملتقى السنوي حسب قوله.

وشدد خيضر خلال كلمته على أهمية شريحة الشباب الذين يشكلون نسبة 60 % من السكان، مطالبا باستثمار قدراتهم في البناء والتنمية، وبما يحقق الازدهار والتقدم، منوها إلى ضرورة الاستفادة من المقومات الأولية في المجالات كافة في خلق الفرص للشباب وتحقيق تطلعاتهم، ودعم أفكارهم وتحويلها إلى مشاريع تخدم الوطن.

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