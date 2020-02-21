مجلس الأمن يرحب بالمهمة الأوروبية لمراقبة حظر التسليح على ليبيا

أعرب رئيس مجلس الأمن السفير البلجيكي مارك بيكستين، عن ترحيبه بإعلان الاتحاد الأوروبي مهمة بحرية جديدة لتنفيذ قرار حظر تصدير السلاح إلى ليبيا.

وقال بيكستين، في تصريحات صحافية، أمس الخميس، “الاتحاد الأوروبي له عملية قائمة بالفعل في البحر المتوسط (عملية صوفيا) لمنع تصدير السلاح إلى ليبيا، لكن الجديد هنا هو أن إعلان الاتحاد الأوروبي تضمن أن تشمل عمليته سفنا ومراكب لتطبيق حظر السلاح بالقوة وبطريقة أكثر فاعلية مما يحدث الآن”.

يشار إلى أن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، أعلنوا الإثنين الماضي، عقب اجتماع لهم في بروكسل، عن “بدء مهمة بحرية جديدة في البحر المتوسط من أجل مراقبة تطبيق قرارات حظر تصدير السلاح إلى ليبيا”، المفروضة من قبل مجلس الأمن منذ مارس 2011، ويتم تجديدها سنويا.