سفيرات التوعية الانتخابية يختتمن نشاطهن التدريبي بطرابلس

اختتمت وحدة دعم المرأة بالمفوضية الليبية العليا للانتخابات، نشاطها التدريبي ضمن برنامج (سفيرات التوعية الانتخابية) في العاصمة طرابلس.

وأوضح المكتب الإعلامي للمفوضية، أن النشاطات التي تواصلت على مدار يومين هدفت إلى تعزيز مشاركة المرأة في العملية الانتخابية.

وكانت وحدة دعم المرأة بالمفوضية الوطنية العليا للانتخابات قد نظمت في وقت سابق بالتعاون مع (المؤسسة الدولية للنظم الانتخابية – IFES Libya) ورشة تدريبية بالعاصمة التونسية ضمن برنامجها الذي أطلقته تحت مسمى (سفيرات التوعية الانتخابية).