الزائدي: ترهونة خرجت برسائل هامة.. ومسارات سلامة مشبوهة

دعا أمين اللجنة التنفيذية للحركة الوطنية الشعبية الليبية، مصطفى الزائدي، النخب الليبية كافة للضغط لمقاطعة مسارات المبعوث الأممي غسان سلامة، بشأن الأزمة الليبية.

وقال الزائدي، في تدوينة نشرها عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، “من ترهونة خرجت رسائل هامة، صاغها آلاف الوجهاء من كافة القبائل الليبية، لعله من أهمها، انه لا توجد مشكلة حقيقية بين الليبيين، لا جهوية ولا اجتماعية ولا حتى سياسية، فالحضور المكثف والقوي لقبائل برقة وفزان وطرابلس، والتفاهم الكامل على البيان الذي نُشر يعني فقط ان الليبيين يدركون جيدا طبيعة المؤامرة التي تنفذ في بلادهم، ويعلمون وسيلة الخروج منها. بالأمس حضر الوجهاء والعقلاء من كل ليبيا وغاب السفهاء والعملاء، فكانت النتيجة واضحة، في رسالة ملخصها الشعبي ها نحن نجلس على قصعة واحدة، ولسنا في حاجة الى طاولاتكم المستديرة والمستطيلة”.

وتابع الزائدي، “أمس يوم جديد مفصلي في التاريخ الليبي، له ما بعده، فأنا على يقين بأن ما يسمى المجتمع الدولي وبعثة الأمم المتحدة لن يستمعوا الى ملتقى القبائل في ترهونة، وسيستمرون في تمثيل مسرحيتهم الهزلية بالأربعين، رغم وجوب الاحترام لبعض من قد سيشارك كصدارة فيها. وليس من بديل على القبائل الملتقية في ترهونة عن تنفيذ ما أعلنوه بأنفسهم، من خلال الجماهير الشعبية التي ينبغي ان تخرج الى العلن ليراها العالم، ومن خلال المساهمة العملية في حسم المعركة العسكرية. والدعوة ملحة لكل النخب بالضغط لمقاطعة مسارات سلامة الغامضة والمشبوهة، والالتحام بوجهاء ومقدمي القبائل”.