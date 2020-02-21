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الأمم المتحدة: الوفاق عادت إلى طاولة مباحثات 5+5

تم النشر منذُ 4 ساعات
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

عادت حكومة الوفاق الوطني إلى طاولة المباحثات العسكرية في جنيف (5+5)، بعد أيام قليلة من إعلانها الانسحاب رداً على استهداف الجيش الوطني شحنة أسلحة كانت بميناء طرابلس البحري.

وأكد المتحدث باسم الأمم المتحدة، ريال لوبلان، في تصريحات صحفية، اليوم الجمعة، أن محادثات وقف إطلاق النار عادت إلى مسارها واستؤنفت أمس الخميس، وستتواصل اليوم أيضاً.

وكان المبعوث الأممي إلى ليبيا، غسان سلامة، قد أكد أمس، أن مباحثات جنيف أفضت إلى قرار بتبادل الأسرى بين طرفي النزاع في ليبيا.

ويشكل عمل اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 أحد المسارات الثلاث التي تعمل عليها البعثة إلى جانب المسارين الاقتصادي المُنعقِد في القاهرة، والسياسي الذي من المنتظر أن ينطلق في الـ28 من يناير الجاري.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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