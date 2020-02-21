الأمم المتحدة: الوفاق عادت إلى طاولة مباحثات 5+5

عادت حكومة الوفاق الوطني إلى طاولة المباحثات العسكرية في جنيف (5+5)، بعد أيام قليلة من إعلانها الانسحاب رداً على استهداف الجيش الوطني شحنة أسلحة كانت بميناء طرابلس البحري.

وأكد المتحدث باسم الأمم المتحدة، ريال لوبلان، في تصريحات صحفية، اليوم الجمعة، أن محادثات وقف إطلاق النار عادت إلى مسارها واستؤنفت أمس الخميس، وستتواصل اليوم أيضاً.

وكان المبعوث الأممي إلى ليبيا، غسان سلامة، قد أكد أمس، أن مباحثات جنيف أفضت إلى قرار بتبادل الأسرى بين طرفي النزاع في ليبيا.

ويشكل عمل اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 أحد المسارات الثلاث التي تعمل عليها البعثة إلى جانب المسارين الاقتصادي المُنعقِد في القاهرة، والسياسي الذي من المنتظر أن ينطلق في الـ28 من يناير الجاري.

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